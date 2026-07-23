Il Frosinone cerca rinforzi in attacco e tra le idee per il reparto offensivo è emerso anche il nome di Walid Cheddira, attaccante del Napoli.

Gianluca Di Marzio riporta che dopo i contatti già avviati con il Padova e il rilancio del Verona, si registra anche il possibile inserimento del Frosinone. Tra il presidente del Napoli e quello del club ciociaro ci sarebbe stato un contatto per valutare la situazione del giocatore, che conosce già molto bene l’ambiente giallazzurro.

Per Cheddira si tratterebbe, infatti, di un ritorno: l’attaccante marocchino ha già vestito la maglia del Frosinone nella stagione 2023-2024, proprio in Serie A, mettendo a referto 7 gol in 35 presenze. Il Frosinone ha già impostato altre operazioni con il Napoli, con gli arrivi praticamente definiti di Hasa e Zerbin (quest'ultimo oggi alle visite mediche).