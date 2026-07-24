Prima di poter tornare in campo Suat Serdar dovrà completare il recupero dopo l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, a cui è stato sottoposto lo scorso febbraio.

Dalle sue parole si capisce quanto il centrocampista desideri rientrare appieno. "Mi sento bene - dice Serdar ai microfoni di Hellas Studios a Folgaria - sono 5 mesi che mi alleno da solo in palestra, e ora che sono di nuovo con la squadra è bellissimo, e spero di potere presto allenarmi con loro in campo.

Mi manca tantissimo giocare davanti ai nostri tifosi. Nella scorsa stagione ho giocato con molto dolore, poi ho deciso di operarmi. Adesso non vedo l'ora di tornare a giocare allo stadio davanti ai nostri tifosi. A loro dico che sono felice di tornare presto e spero che ci sosterrete anche in B. Daremo il massimo per cercare di tornare in Serie A".

Per Suat Serdar il rientro a pieno regime è previsto intorno alla fine del mese di ottobre.