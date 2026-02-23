hellas1903 news Serdar, operazione al ginocchio riuscita, tempi di recupero da stimare

Serdar, operazione al ginocchio riuscita, tempi di recupero da stimare

Serdar, operazione al ginocchio riuscita, tempi di recupero da stimare - immagine 1
Ricostruito il legamento crociato anteriore del centrocampista gialloblù
Redazione Hellas1903

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". Questo il comunicato del club gialloblù.

Per il centrocampista inizia dunque il lungo periodo di recupero che potrebbe completarsi all'inizio della prossima stagione. Serdar ha un contratto col Verona fino al giugno 2028.

 

