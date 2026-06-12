Il centrocampista Luis Hasa, 22enne nazionale albanese, sembra destinato a essere ceduto nuovamente in prestito dal Napoli a un club di Serie B per la prossima stagione, con diverse squadre interessate al giocatore. Secondo Sportchannel214, il Verona è una di quelle, assieme alle altre retrocesse Cremonese e Pisa. Anche l'Avellino ci sta provando e starebbe tentando di anticipare la concorrenza.

Nella stagione 2025/2026 di Serie B, Hasa, con la maglia della Carrarese, ha collezionato 31 presenze, segnando 5 gol e fornendo 4 assist. Il centrocampista, che vanta una presenza con la nazionale albanese, è sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2029.