Il presidente Italo Zanzi parla in conferenza stampa della situazione in casa Verona e delle prospettive su squadra e mercato in vista del campionato.

"Tutto quello che entra nelle casse della società viene reinvestito nel club. Faremo una squadra competitiva senza andare oltre le nostre possibilità, perché la salvezza economica del club viene più di tutto il resto.

Baroni ha detto che arriveranno quattro nuovi rinforzi? Non dipende solo dal Verona ma dai procuratori e dagli stessi giocatori. Noi vogliamo fare un team competitivo.

Il nostro reale obiettivo è tornare in Serie A. Noi dobbiamo avere dei giocatori che vogliono restare con noi e lottare per questo obiettivo.

Lo stadio? È uno dei nostri progetti e deve essere fatto dove è ora il Bentegodi»

Setti aveva detto che la società era senza debiti quando è stata ceduta a Presidio? Riguardo a Setti non mi va di parlare di ciò che è stato. Non mi risulta che ci sia una trattativa per cedere il Verona a un gruppo tedesco.

Intitolare Lo stadio a Bagnoli? Questo dipende dal Comune. Noi come Hellas abbiamo fatto di tutto per onorare la memoria di questo grande personaggio gialloblù".