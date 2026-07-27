Il Verona spinge per il passaggio di Lorenzo Montipò al Venezia.

Oggi ci sarà un nuovo incontro tra i club, con i direttori sportivi Sean Sogliano e Filippo Antonelli. C'è da mettere il timbro sul trasferimento di Mattia Compagnon all'Hellas con la formula del prestito con obbligo di riscatto e, inoltre da valutare quello di Montipò agli arancioneroverdi.

Il portiere non è nei piani del Verona, non è andato in ritiro con l'Hellas, si è preparato a al centro sportivo di Novarello. Montipò ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Verona, il Venezia per ora non aveva aperto il suo innesto ma, adesso, la situazione è cambiata e l'okay si è fatto possibile.

L'Hellas punta alla chiusura, con la quadra da trovare per l'accordo. Con il Venezia, sono già state completate le operazioni che hanno portato da una parte Bella-Kotchap e dall'altra Korac.