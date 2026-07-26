Due giorni di pausa per i gialloblù, poi il via gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso

Redazione Hellas1903
folgaria 15 luglio

Folgaria 3 15.07.26

Oggi il Verona chiuderà il ritiro a Folgaria.

Dopo due settimane di preparazione all'Alpe Cimbra, con tre amichevoli disputate (l'ultima, ieri, con la Dolomiti Bellunesi), i gialloblù tornano in pianura.

Gli allenamenti per l'Hellas riprenderanno mercoledì pomeriggio, allo Sporting Center Paradiso. Domenica, alle 17.30, a Villafranca, il test con il Lecco.

Il debutto in gare ufficiali è previsto per il 16 agosto, al Bentegodi, alle 20.45, per il turno dei trentaduesimi di Coppa Italia con l'Entella.

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