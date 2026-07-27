Nell'ultima stagione in B le tessere staccate furono in totale 7617. Mercoledì il via alla vendita libera
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Il Verona supera quota 9000 abbonati in poco più di due settimane dall'apertura della campagna 2026-2027.
Come riporta la nota del club, continua fino a martedì 28 luglio alle 23.59 la seconda fase dedicata ai vecchi abbonati che vogliono cambiare posto, mentre dalle ore 12 di mercoledì 29 luglio prenderà il via la vendita libera.
I vecchi abbonati alla stagione 2025/26 che decidono di rinnovare entro domani, martedì 28 luglio, potranno continuare a godere di un prezzo vantaggioso rispetto al listino che sarà applicato nella fase di vendita libera.
Nella scorsa stagione, il totale degli abbonati dell'Hellas fu di circa 13000 (il dato ufficiale definitivo non è stato comunicato dalla società).
Nell'ultima annata in Serie B, nel 2018-19, le tessere staccate furono 7617, un numero già largamente scavalcato da quello, provvisorio, attuale.
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