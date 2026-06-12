Prosegue il dialogo tra il Verona e Marco Baroni.

Il tecnico è sempre più la prima scelta dell'Hellas e i colloqui continuano.

Già in queste ore, conferma www.alfredopedulla.com, ci saranno ulteriori confronti tra le parti per avvicinarsi ad un accordo. Baroni è sotto contratto con il Torino, percepisce 1.2 milioni netti dal club granata, ci sarà da lavorare su un'intesa per la risoluzione.

Sean Sogliano ha sentito Baroni nei giorni scorsi, ha ricevuto la disponibilità a parlare del ritorno al Verona, per quanto il fatto di scendere in Serie B sia uno scoglio.

Tuttavia, Baroni ha la volontà di ripartire subito, ha un legame forte con l'Hellas, di cui è stato, prima che allenatore, giocatore (dal 1995 al 1998) e vice (al fianco di Alberto Malesani, nel 2002-2003).

Se le condizioni e i programmi saranno soddisfacenti sarà pronto a ricominciare dal Verona.