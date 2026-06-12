Alberto Gilardino verso il Monza, Marco Baroni che è più vicino al Verona.

Il punto sulla corsa all'allenatore dell'Hellas lo fa "La Gazzetta dello Sport". Scrive Nicola Binda, giornalista del quotidiano, a proposito della situazione delle panchine della Serie B, dopo la partenza di Paolo Bianco, che andrà al Pisa, dal Monza: "L'inatteso divorzio ha avuto due effetti: ha fatto trovare un candidato forte per la panchina del Pisa e probabilmente fatto perdere una scelta al Verona, che stava discutendo con Alberto Gilardino prima che lo contattasse il Monza (la Serie A è sempre allettante...). Quindi il Pisa adesso ha scelto, mentre il Verona continua a insistere con un'altra idea, ossia Marco Baroni, che davanti a un progetto importante per risalire potrebbe anche accettare il ritorno in B".

L'Hellas prosegue nei contatti con il tecnico, per cui avanza la possibilità di riprendere la guida del Verona dopo averlo condotto nella stagione 2023-2024, conclusa con la salvezza.