Il presidente dell'Hellas: "Volontà di costruire basi sempre più solide per il Club"
Italo Zanzi, presidente esecutivo dell'Hellas Verona, commenta il rinnovo di contratto con Sean Sogliano, con queste parole, nel comunicato diffuso dal club: "Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblù – le parole del Presidente Esecutivo Italo Zanzi –. Condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell'Hellas Verona. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il Club".
L'Hellas riparte dunque da dove non si era mai lasciato, con Zanzi e Sogliano, dopo la fallimentare stagione in Serie A. Con l'obbiettivo, dichiarato da Christian Puscasiu l'11 maggio scorso, di risalire subito in serie A, riparando alla caduta in cadetteria dopo 7 anni consecutivi nella massima serie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA