Italo Zanzi, presidente esecutivo dell'Hellas Verona, commenta il rinnovo di contratto con Sean Sogliano, con queste parole, nel comunicato diffuso dal club: "Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblù – le parole del Presidente Esecutivo Italo Zanzi –. Condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell'Hellas Verona. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il Club".

L'Hellas riparte dunque da dove non si era mai lasciato, con Zanzi e Sogliano, dopo la fallimentare stagione in Serie A. Con l'obbiettivo, dichiarato da Christian Puscasiu l'11 maggio scorso, di risalire subito in serie A, riparando alla caduta in cadetteria dopo 7 anni consecutivi nella massima serie.