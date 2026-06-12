Si conclude definitivamente, con l'atteso annuncio, la telenovela Sogliano. Come già previsto da tempo, il ds prosegue la sua avventura col Verona, prolungando il suo contratto con l'Hellas fino al 2029, nonostante il tentativo del Lecce della scorsa settimana. Il club di Presidio annuncia così il rinnovo con il direttore sportivo:

"Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano, fino al 30 giugno 2029"

Queste le dichiarazioni di Sogliano: "Ho sempre manifestato e dimostrato il mio profondo legame con l’Hellas Verona e sono felice di poter continuare a lavorare per questo Club e questi tifosi – le dichiarazioni del Direttore Sportivo Sean Sogliano –. La scorsa stagione è stata difficile, ora è il momento di voltare pagina e ripartire con maggiore forza e determinazione. Ci aspetta un’altra sfida complicata, ma con l’unione di tutti e la compattezza del nostro ambiente potremo continuare a essere fieramente soli contro tutti. Ringrazio la proprietà per la fiducia nei miei confronti, sempre forza Hellas Verona”.