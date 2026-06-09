Sogliano resta al Verona, a confermare le voci delle ultime ore è Sky, con Davide Abrescia. Si è conclusa dunque la telenovela che ha visto il ds tentato dall’offerta del Lecce per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei salentini dopo l’addio di Pantaleo Corvino. Il presidente Sticchi Damiani non è riuscito, dunque, a convincere il ds gialloblù (nemmeno con una lauta offerta) che proseguirà la sua avventura all’Hellas, fortemente voluto da Presidio, che ha dunque convinto il Sogliano con il suo progetto per la risalita in A, dopo il disastro della scorsa stagione.

Il rinnovo di contratto tra il direttore sportivo e l’Hellas sarà probabilmente firmato nei prossimi giorni.

Nel frattempo, ci sono stati nuovi colloqui con Marco Baroni, che sembrerebbe in vantaggio sugli altri. Il mercato della B è, poi, già partito per vari club, quello del Verona è rimasto al palo. Considerando che la squadra sarà rivoluzionata, per Sogliano ci sarà molto lavoro da fare e molto tempo da recuperare.