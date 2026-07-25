Offerta dell'Olympique Marsiglia per Rafik Belghali, e il club francese mette la freccia.

Come riporta www.tuttomercatoweb.com, l'OM ha messo sul tavolo delle trattative una proposta pari a 13 milioni di euro per l'esterno del Verona.

Belghali è seguito anche da Inter e Roma, ma l'Olympique ha accelerato, spinge per prendere il giocatore algerino e la formula con cui punta a chiudere è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Nelle prossime ore saranno fatte ulteriori valutazioni da parte dell'Hellas, che punta ad ottenere 15 milioni per il trasferimento di Belghali.

Per prenderlo dal Mechelen, un anno fa, il Verona ne ha pagati 2. Belghali, che ha disputato i Mondiali con l'Algeria, giocando tutte le 4 gare della nazionale, uscita nei sedicesimi con la Svizzera, segnando un gol, è in vacanza in questi giorni.

Presto potrebbe passare all'Olympique, con l'Hellas che siglerebbe, ad accordo raggiunto e ufficializzato, una grossa plusvalenza, utile per consolidare i conti e muoversi in entrata con dei nuovi acquisti.