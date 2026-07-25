L'attacco del Verona, dopo l'accordo ormai solo da formalizzare per Compagnon del Venezia, presto può cambiare i suoi volti.

Walid Cheddira, chiamato da Allegri nel ritiro del Napoli a Dimaro (foto Getty Images), resta nella lista dei desideri. Alfredo Pedullà riporta che il Verona ha chiesto al club azzurro di attendere ancora qualche giorno, poi presenterà la sua offerta (la richiesta è di 4 milioni di euro) per rilevare il cartellino del calciatore. Presidio avrebbe dato l'ok. L'Hellas deve tuttavia muoversi, perchè la concorrenza per Cheddira non manca. Oltre a quello del Padova c'è, infatti, l'interesse di Sampdoria, Frosinone e Cremonese.

Un'altra pista, confermata da Pedullà, è quella che porta a Samuele Mulattieri. L'attaccante del Sassuolo piace al Verona che lo vorrebbe assieme a Cheddira. Da ricordare che il Sassuolo è in corsa per Kieron Bowie. L'operazione resterebbe economicamente slegata da quella per Mulattieri, ma è evidente che i club vogliano venirsi incontro per definire i trasferimenti dello scozzese in neroverde e della punta, lo scorso anno al Deportivo La Coruna (27 presenze e 4 gol), in gialloblù.