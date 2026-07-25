Gialloblù in campo alle 17.30 per la terza amichevole in Trentino, domani la chiusura del ritiro

Redazione Hellas1903
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Folgaria primo giorno 12.7.26

Terzo test per il Verona, oggi, nel ritiro di Folgaria.

I gialloblù giocheranno, alle 17.30, con la Dolomiti Bellunesi. La gara si disputerà al Centro Sportivo "La Pineta". Ingresso libero per il pubblico.

Nelle precedenti amichevoli, l'Hellas ha vinto per 8-1 con il Rovereto, domenica, e per 2-1 con la Virtus, mercoledì.

Domani il Verona chiuderà il periodo di preparazione in Trentino, per dopo riprendere gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.

Il 2 agosto, nuova partita, a Villafranca, con il Lecco.

allenamento Folgaria

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