Gialloblù in campo alle 17.30 per la terza amichevole in Trentino, domani la chiusura del ritiro
Folgaria primo giorno 12.7.26
Terzo test per il Verona, oggi, nel ritiro di Folgaria.
I gialloblù giocheranno, alle 17.30, con la Dolomiti Bellunesi. La gara si disputerà al Centro Sportivo "La Pineta". Ingresso libero per il pubblico.
Nelle precedenti amichevoli, l'Hellas ha vinto per 8-1 con il Rovereto, domenica, e per 2-1 con la Virtus, mercoledì.
Domani il Verona chiuderà il periodo di preparazione in Trentino, per dopo riprendere gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.
Il 2 agosto, nuova partita, a Villafranca, con il Lecco.
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