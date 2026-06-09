Una maxi-offerta del Lecce per Sean Sogliano.

Questo quanto risulta ai media che seguono il club giallorosso.

Dal Salento, TeleRama ricostruisce la trattativa e la proposta arrivata a Sogliano, comunque legato all'Hellas da un contratto in scadenza ail 30 giugno 2027, con un accordo in vista per l'estensione fino al 2029.

L'emittente riporta: "Per sopperire all’addio di Pantaleo Corvino, leader riconosciuto del calcio italiano e figura pressoché insostituibile nel panorama nazionale, il presidente Saverio Sticchi Damiani vorrebbe affiancare al club una figura di spessore. Sogliano è l’unico profilo che, per caratteristiche ed esperienza, sembra avvicinarsi maggiormente al manager di Vernole. A tal proposito, secondo indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente, sul tavolo sarebbe stata messa un’offerta da circa 800 mila euro a stagione, oltre a un’eventuale percentuale sulle plusvalenze".

E TeleRama, con la firma di Massimiliano Cassone, responsabile della redazione sportiva, osserva: "Sogliano non ha detto no al Lecce, ma nemmeno sì. Sta riflettendo. Nelle prossime ore dovrà prendere una decisione: il tempo scorre velocemente e la società giallorossa non può permettersi di perderne altro".