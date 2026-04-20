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Orban, le scuse ai tifosi: “Meritate rispetto, mi dispiace profondamente”

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L'attaccante via Instagram dopo i fatti di ieri: "Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia"
Redazione Hellas1903

Gift Orban si è scusato per il suo comportamento dopo la partita del Verona con il Milan.

L'ha fatto tramite un messaggio pubblicato via Instagram.

Questo il contenuto: "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento.Mi dispiace di aver ignorato coloro che si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per avere perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità”.

Poi: “Mi impegno a imparare da questo errore e a fare meglio. I tifosi sono una parte fondamentale di questo club e apprezzo la passione e la lealtà che dimostrate ogni giorno. Lavorerò sodo per riconquistare la vostra fiducia, non solo parole, ma con i fatti”.

In chiusura: “Grazie per il vostro continuo supporto. Rimango pienamente impegnato a dare il massimo per il club, ogni volta che scenderò in campo”.

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