Orban, le scuse ai tifosi: “Meritate rispetto, mi dispiace profondamente”

Questo il contenuto: "Desidero scusarmi sinceramente con tutti i tifosi per il mio comportamento.Mi dispiace di aver ignorato coloro che si avvicinavano per foto e autografi. Vi meritate rispetto e in quel momento non sono stato all’altezza. Mi dispiace profondamente anche per come ho reagito in seguito: non ci sono scuse per avere perso il controllo e mi assumo la piena responsabilità”.