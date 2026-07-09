Era il 2 febbraio scorso quando Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona di Presidio, tenne l'ultima conferenza stampa. In mezzo qualche intervista, e lo stringato comunicato per la soddisfazione del rinnovo di Sogliano. Dopo la fallimentare retrocessione, a più di 5 mesi dall'ultima volta, il presidente torna a parlare. Lo farà venerdì nella sede dell'Hellas di via Olanda.

Il club ha finora operato con l'ingaggio di Marco Baroni e quello del centrocampista Bega, e sta chiudendo per gli arrivi di Leali e Korac, mentre ha ceduto Bella-Kotchap al Venezia. La squadra si ritrova oggi per l'inizio della nuova stagione e partirà domenica per il ritiro a Folgaria.

Venerdì, dunque, Zanzi svelerà il progetto dell'Hellas di Presidio Investors per il prossimo futuro. Con la speranza dei tifosi che sia più azzeccato di quello annunciato in precedenza. Il manager del fondo americano Puscasiu ha già promesso che il club punta all'immediata risalita in serie A.