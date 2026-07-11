Nicola Leali è un nuovo portiere del Verona. Ad annunciarlo è il club di via Olanda col seguente comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere italiano Nicola Leali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Nato a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, il 17 febbraio 1993, Leali è un portiere italiano cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Club con cui ha esordito tra i professionisti e in Serie A.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Brescia, Virtus Lanciano, Spezia, Cesena, Frosinone, Olympiacos, Zulte Waregem, Perugia, Foggia, Ascoli e Genoa, maturando una lunga esperienza tra Serie A, Serie B e competizioni internazionali.

Nella stagione 2016/17 vive la sua prima esperienza all’estero con l’Olympiacos. Con il Club greco conquista il campionato nazionale e fa il proprio esordio nelle coppe europee il 15 settembre 2016, partendo titolare nella sfida di UEFA Europa League vinta 1-0 in casa dello Young Boys. Nel corso della stessa annata raggiunge anche gli ottavi di finale della competizione europea.

Terminata l’esperienza in Grecia, Leali prosegue la propria carriera in Belgio con lo Zulte Waregem, prima di rientrare in Italia e difendere le porte di Perugia, Foggia e Ascoli. Nel 2023 passa al Genoa, squadra con cui registra 54 presenze in Serie A.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia gialloblù".