Preben Elkjaer, il Sindaco, leggenda dell'Hellas, ha fatto da testimonial per la nuova maglia gialloblù. Il campione danese, intervistato dal "Corriere di Verona", ha parlato di questo e della squadra.

Ha detto: "Quanto è stato emozionante mettere di nuovo la maglia del Verona? È sempre bello. E poi è bella questa maglia, mi è piaciuto indossarla. Bello il disegno, belli i colori, che sono quelli dell’Hellas, e stanno nel cuore. Sono stato contento di aver dato una mano, di aver partecipato. Poi, le foto e il video sono state realizzate in un posto suggestivo, a Porta Nuova, qualcosa di unico. Aggiungo un augurio: che questa maglia porti fortuna la squadra, che segni una stagione felice”.

Elkjaer, commentando la retrocessione, osserva: “Se ho seguito l'Hellas nella scorsa stagione? Certo, non mi perdo una partita del Verona. Fa parte della mia storia, di quella della mia famiglia. Devo dire che le cose sono andate molto peggio rispetto a quanto la squadra abbia fatto effettivamente sul campo. Spesso ci sono state delle partite in cui ha raccolto tanto meno rispetto al gioco espresso. Una stagione che è andata male sotto ogni lato. L’Hellas aveva anche buoni giocatori”.

Aggiunge Elkjaer sulla Serie B e gli obiettivi del Verona: "Ho parlato con i miei compagni di squadra del Verona, ho domandato a loro. Mi hanno spiegato che è un campionato molto duro e difficile, impegnativo, lungo. Che essere promossi richiede fatica, che c’è da essere forti. Io ho fiducia in questo Hellas”.