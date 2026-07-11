Conferenza stampa per l'allenatore, con lui Sogliano. Hellas fino al 26 luglio a Folgaria

Redazione Hellas1903
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Baroni, le prime parole dopo il ritorno sulla panchina del Verona

Alle 11.30 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, nella sede dell'Hellas, in via Olanda.

Il tecnico, per la seconda volta alla guida del Verona, avrà al fianco Sean Sogliano.

In questi giorni si sono svolti i primi test atletici e medici per i giocatori. Domani mattina ci sarà la partenza per il ritiro a Folgaria.

Il gruppo gialloblù rimarrà nella località trentina fino al 26 luglio, con l'Hellas che disputerà tre amichevoli, con Rovereto, Virtus e Dolomiti Bellunesi.

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