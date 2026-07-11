Presto il Verona siglerà il trasferimento di Lorenzo Montipò.

Ci sono delle trattative in corso, ha spiegato Sean Sogliano a margine della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni, e come portiere l'Hellas ha fatto una scelta precisa, puntando su Nicola Leali, arrivato dal Genoa, ufficialmente un giocatore gialloblù da oggi.

Montipò, sotto contratto fino al 30 giugno 2028, non salirà in ritiro a Folgaria. Già in queste ore sono attesi sviluppi per la sua partenza.

Per lui, è prossimo il saluto al Verona dopo cinque stagioni , dal 2021 in poi, con un totale di 184 gare con la maglia dell'Hellas.