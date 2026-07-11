Marco Baroni si presenta in conferenza stampa e traccia le linee di quello che sarà il campionato del Verona.

"Ho scelto Verona perché non ha categoria. Dovremo essere feroci, e su questo abbiamo le idee chiare. Il progetto é chiaro. Partiremo dalla difesa a quattro. Parto con grande entusiasmo, dovremo bruciare le tappe. Tra i pali, Leali è la scelta, Montipò non fa più parte del progetto.

Ho avuto colloquio molto veloce con la proprietà. Ma io devo guardare il campo e credo nei valori di questa città. La mia è una scelta responsabile. Non sono qui per fare proclami ma per fare qualcosa di importante.

Sogliano? Ho visto un direttore ferito ma pieno di energia. Le cose si fanno insieme, tutti insieme. La nostra sarà una squadra dalla forte identità. Aggressivi, con in testa sempre la vittoria. L'araba fenice riparte dalle sue ceneri. Dobbiamo riportare bellezza ed entusiasmo".