Tra i vari club interessati a Rafik Belghali ci sono anche Napoli e Juventus. L'esterno algerino del Verona è in uscita e la sua cessione potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà, il direttore tecnico della Juventus lo vorrebbe in bianconero, dopo averci provato nei mesi scorsi per portarlo alla Roma. Anche il Napoli si è informato per Belghali, pur avendo Dodo come prima scelta. Va ricordato che l'Hellas è in trattativa col Napoli per Cheddira.

Sullo sfondo restano anche Milan e Inter. Defilanta, invece, la Fiorentina, che ha virato su Alex Jimenez. Una cosa è certa: Belghali a breve lascerà il Verona, il prezzo è di 15 milioni. Nuova plusvalenza in arrivo per le casse del club di Presidio Investors.