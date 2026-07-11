Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - da Casarano Calcio le prestazioni sportive dell'attaccante italiano Salvatore Cerbone, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030.

Nato a Napoli il 22 ottobre 2007, Cerbone è cresciuto nel vivaio dell'Ascoli, con cui ha disputato il campionato Primavera 2 nella stagione 2024/25, collezionando 18 presenze, 4 gol e 1 assist. Nell'estate 2025 si trasferisce al Casarano, in Serie C: con la formazione pugliese gioca 31 partite tra campionato e Coppa Italia Serie C, mettendo a referto 3 gol e 2 assist.

Fonte: hellasverona.it