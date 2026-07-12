Il Verona vuole Walid Cheddira. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Korac, Leali e Cerbone, i gialloblù vogliono rinforzare anche il reparto offensivo: per l'attaccante ci sono già stati contatti col Napoli, proprietario del cartellino.

Su Cheddira c'è anche il Servette, club di Super League, la Serie A svizzera. Nella scorsa stagione l'attaccante classe 1998 ha giocato in prestito con le maglie di Sassuolo e Lecce, segnando un gol in neroverde e tre in giallorosso. Il suo contratto col Napoli scade nel giugno 2028.

Il club partenopeo è tra quelli interessati a Rafik Belghali e non è escluso che questo possa favorire la trattativa per l'arrivo di Cheddira a Verona.