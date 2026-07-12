Parte il ritiro dell'Hellas, seduta nel pomeriggio. La lista dei giocatori chiamati dal club
Baroni, presentazione 11 luglio 2026
Primo giorno di ritiro concluso per l'Hellas.
I gialloblù si sono allenati nel pomeriggio a Folgaria. Ora, via alle doppie sedute sul campo sportivo della località trentina, dove il gruppo del Verona resterà fino al 26 luglio, guidato da Marco Baroni e dal suo staff.
Questa la lista dei convocati comunicata dal club.
Ruben Akale Leorat Bega Rafik Belghali * Antoine Bernede Arthur Borghi Kieron Bowie Domagoj Bradaric Nicolò Calabrese Salvatore Cerbone Charlys Fallou Cham Christian Corradi Davide De Battisti Andrias Edmundsson Martin Frese Abdou Harroui Isaac Tomich Grigoris Kastanos Seid Korac Nicola Leali Dailon Livramento * Daniel Mosquera Cheikh Niasse Daniel Oyegoke Simone Perilli Amin Sarr Suat Serdar Tobias Slotsager Tomas Suslov Noé Mael Tagne Giacomo Toniolo Ioan Vermesan Yellu Santiago
* I calciatori Rafik Belghali e Dailon Livramento si aggregheranno alla squadra nei prossimi giorni, al termine del periodo di riposo post-Mondiale.
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