Richiesta per il giocatore tornato dalla Carrarese, Baroni lo valuta in ritiro a Folgaria
Folgaria secondo giorno 13.7.26
Richiesta del Padova per Nicolò Calabrese.
Il giocatore del Verona è rientrato in gialloblù dopo la stagione in prestito alla Carrarese. Al Padova, il tecnico è Antonio Calabro, che proprio a Carrara ha allenato Calabrese.
Un interessamento che prende corpo, con l'Hellas che, tuttavia, aspetta. Calabrese si sta preparando a Folgaria con il gruppo dell'Hellas, Marco Baroni vuole valutarlo prima del via al suo trasferimento.
Per Calabrese, che si è formato nel settore giovanile del Verona, nello scorso campionato di Serie B, 25 presenze e un gol all'attivo.
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