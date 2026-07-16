Richiesta del Padova per Nicolò Calabrese.

Il giocatore del Verona è rientrato in gialloblù dopo la stagione in prestito alla Carrarese. Al Padova, il tecnico è Antonio Calabro, che proprio a Carrara ha allenato Calabrese.

Un interessamento che prende corpo, con l'Hellas che, tuttavia, aspetta. Calabrese si sta preparando a Folgaria con il gruppo dell'Hellas, Marco Baroni vuole valutarlo prima del via al suo trasferimento.

Per Calabrese, che si è formato nel settore giovanile del Verona, nello scorso campionato di Serie B, 25 presenze e un gol all'attivo.