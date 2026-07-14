Marco Baroni l'aveva detto con chiarezza nella conferenza stampa di presentazione, sabato, nella sede del Verona: l'Hellas ripartirà con un nuovo assetto tattico,

Dalla linea difensiva a 3 che è stato preponderante nelle sette stagioni consecutive del Verona in Serie A, con l'unica eccezione proprio della squadra di Baroni (una virata avvenuta a campionato in corso) e rari tentativi con Paolo Zanetti, i gialloblù saranno disposto a 4 nel settore arretrato.

Questa è l'impronta a cui Baroni, con il suo staff, ha iniziato a lavorare a Folgaria.

Nel ritiro della squadra, l'impronta subito data dal tecnico è questa. Poi, il modulo potrà variare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, a seconda delle esigenze e degli interpreti.

Il punto fermo, comunque, sono i 4 dietro. Al momento, dal via, Daniel Oyegoke, Andrias Edmundsson, Seid Korac e Domagoj Bradaric