Il tecnico lavora su un nuovo assetto tattico nel ritiro gialloblù
Baroni, presentazione 11 luglio 2026
Marco Baroni l'aveva detto con chiarezza nella conferenza stampa di presentazione, sabato, nella sede del Verona: l'Hellas ripartirà con un nuovo assetto tattico,
Dalla linea difensiva a 3 che è stato preponderante nelle sette stagioni consecutive del Verona in Serie A, con l'unica eccezione proprio della squadra di Baroni (una virata avvenuta a campionato in corso) e rari tentativi con Paolo Zanetti, i gialloblù saranno disposto a 4 nel settore arretrato.
Questa è l'impronta a cui Baroni, con il suo staff, ha iniziato a lavorare a Folgaria.
Nel ritiro della squadra, l'impronta subito data dal tecnico è questa. Poi, il modulo potrà variare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, a seconda delle esigenze e degli interpreti.
Il punto fermo, comunque, sono i 4 dietro. Al momento, dal via, Daniel Oyegoke, Andrias Edmundsson, Seid Korac e Domagoj Bradaric
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