Spunta un nuovo nome per il centrocampo. Luca Mazzitelli è un obbiettivo del Verona. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Il mediano/trequartista è rientrato al Como dopo il prestito al Cagliari, dove nella scorsa stagione ha sommato 18 presenze e due reti.

All'Hellas Mazzitelli piace molto, e sono in corso le valutazioni. Il centrocampista romano nella scorsa stagione ha superato le 100 presenze in serie A vestendo la maglia dei rossoblù sardi. Ha all'attivo 107 gare e 9 gol nella massima serie e 148 in B (con 18 reti).

Per lo stesso ruolo c'è anche l'idea Condè, che il Verona sta valutando e che può lasciare il Venezia. In uscita Cheikh Niasse.