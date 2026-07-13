Nuova conduzione per il vivaio gialloblù, ufficializzate le scelte del club
Il Presidente di Presidio Investors Christian Puscasiu dopo la retrocessione del Verona
Hellas Verona FC comunica che Claudio Ferrarese entra a far parte del Settore Giovanile gialloblù.
Ferrarese nasce a Verona il 7 settembre 1978 e cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas. Esordisce in Serie B con il Verona nella stagione 1995/96: sarà la prima delle 81 presenze complessive in gialloblù tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.
Contestualmente, Claudio Calvetti ricoprirà il ruolo di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile.
Calvetti nasce a Verona il 9 luglio 1955 e dalla stagione 2012/13 alla 2015/16 ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Dalla stagione 2024/25 torna al Verona come collaboratore dell’Area Tecnica al fianco del Direttore Sportivo Sean Sogliano.
Il Club rivolge a Claudio Ferrarese e Claudio Calvetti un caloroso augurio di buon lavoro.
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA