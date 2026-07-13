Hellas Verona FC comunica che Claudio Ferrarese entra a far parte del Settore Giovanile gialloblù.

Ferrarese nasce a Verona il 7 settembre 1978 e cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas. Esordisce in Serie B con il Verona nella stagione 1995/96: sarà la prima delle 81 presenze complessive in gialloblù tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Contestualmente, Claudio Calvetti ricoprirà il ruolo di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile.

Calvetti nasce a Verona il 9 luglio 1955 e dalla stagione 2012/13 alla 2015/16 ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Dalla stagione 2024/25 torna al Verona come collaboratore dell’Area Tecnica al fianco del Direttore Sportivo Sean Sogliano.

Il Club rivolge a Claudio Ferrarese e Claudio Calvetti un caloroso augurio di buon lavoro.

fonte: hellasverona.it