Secondo giorno di ritiro per il Verona, a Folgaria.

Prosegue la preparazione dell'Hellas, arrivato ieri nella località trentina in cui resterà fino al 26 luglio.

Stamattina, i gialloblù hanno svolto una seduta in palestra per poi andare in campo. La squadra continuerà nel pomeriggio il lavoro tecnico e tattico.

Sono assenti Dailon Livramento e Rafik Belghali, in vacanza dopo gli impegni ai Mondiali con le rispettive nazionali, oltre a Daniel Mosquera e Suat Serdar, che stanno recuperando dagli infortuni che li hanno fermati nei mesi scorsi