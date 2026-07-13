Prosegue la preparazione dei gialloblù in ritiro all'Alpe Cimbra
Baroni: "Promozione in A? Non mi piacciono i proclami"
Secondo giorno di ritiro per il Verona, a Folgaria.
Prosegue la preparazione dell'Hellas, arrivato ieri nella località trentina in cui resterà fino al 26 luglio.
Stamattina, i gialloblù hanno svolto una seduta in palestra per poi andare in campo. La squadra continuerà nel pomeriggio il lavoro tecnico e tattico.
Sono assenti Dailon Livramento e Rafik Belghali, in vacanza dopo gli impegni ai Mondiali con le rispettive nazionali, oltre a Daniel Mosquera e Suat Serdar, che stanno recuperando dagli infortuni che li hanno fermati nei mesi scorsi
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