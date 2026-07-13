Calabro sulla serie B: "È subdola, ti ammalia e poi ti accoltella alle spalle"
Il Verona inizia a prendere confidenza con la sede del ritiro a Folgaria. Primi allenamenti e incontri con i tifosi. Per vedere la squadra in azione, bisognerà però aspettare una settimana. L’appuntamento è fissato per domenica prossima con il test amichevole contro il Rovereto. La partita è in programma al Pineta, sede degli allenamenti dell’Hellas con fischio d’inizio programmato per le 17.30.
Già fissati anche gli altri due test amichevoli che andranno a completare la serie di amichevoli previste a Folgaria. L’Hellas tornerà in campo il 22 luglio con la Virtus e chiuderà il ritiro il 25 contro le Dolomiti Bellunesi. A Folgaria c'è stata anche l'inaugurazione dell'Hellas Village, adiacente al campo, dove i tifosi possono rilassarsi, visitare l'Hellas Store e usufruire degli stand food and beverage curati dai ragazzi di Ape'n Down, impresa sociale che «mira all'inserimento lavorativo di persone con disabilità al fine di migliorarne la qualità della vita e di favorirne una più autentica integrazione sociale».
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