Calabro sulla serie B: "È subdola, ti ammalia e poi ti accoltella alle spalle"

Il Verona inizia a prendere confidenza con la sede del ritiro a Folgaria. Primi allenamenti e incontri con i tifosi. Per vedere la squadra in azione, bisognerà però aspettare una settimana. L’appuntamento è fissato per domenica prossima con il test amichevole contro il Rovereto. La partita è in programma al Pineta, sede degli allenamenti dell’Hellas con fischio d’inizio programmato per le 17.30.

Già fissati anche gli altri due test amichevoli che andranno a completare la serie di amichevoli previste a Folgaria. L’Hellas tornerà in campo il 22 luglio con la Virtus e chiuderà il ritiro il 25 contro le Dolomiti Bellunesi. A Folgaria c'è stata anche l'inaugurazione dell'Hellas Village, adiacente al campo, dove i tifosi possono rilassarsi, visitare l'Hellas Store e usufruire degli stand food and beverage curati dai ragazzi di Ape'n Down, impresa sociale che «mira all'inserimento lavorativo di persone con disabilità al fine di migliorarne la qualità della vita e di favorirne una più autentica integrazione sociale».