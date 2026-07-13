Colpo Sampdoria: arriva Lorenzo Insigne. Marras lascia il Mantova e passa al Pisa, Paulo Azzi va al Modena a titolo definitivo. Fisicità ed esperienza per l'Arezzo con l'arrivo di Alberto Cerri
Sogliano alla presentazione di Baroni 11.07.2026
Oltre al triplo acquisto del Verona, nella giornata di sabato 11 luglio sono stati ufficializzati Leali, Korac e Cerbone; anche le altre squadre si muovono sul mercato. Ecco gli aggiornamenti principali sul calciomercato di Serie B, all'avvio della prima settimana dei ritiri estivi.
La Sampdoria piazza il colpo Insigne, svincolato dopo gli ultimi 6 mesi a Pescara. L'attaccante ex Napoli e campione d'Europa nel 2021 con la nazionale ha dichiarato di voler riportare i blucerchiati nella massima serie. I liguri rafforzano il centrocampo piazzando anche l'acquisto di Daniel Sinani, centrocampista offensivo serbo classe 1997.
Tommaso Marras si trasferisce dal Mantova al Pisa a titolo definitivo. Nuovo innesto per i toscani sugli esterni, il classe 2004 ha firmato un quadriennale. In uscita Beruatto, definito il suo passaggio al Benevento con la firma di un triennale.
Ufficiale il ritorno di Paulo Azzi al Modena. Dopo l'esperienza con i canarini dal 2021 al 2023, l'esterno torna in città. Contratto biennale per il brasiliano, reduce dalla promozione in A tramite play-off con il Monza.
Alberto Cerri è un nuovo attaccante dell'Arezzo. Tanta esperienza per l'attacco dei toscani, sarà l'undicesima casacca in carriera per Cerri che ha firmato un triennale fino al 2029.
Il Sudtirol ufficializza il prestito dal Venezia di Alessandro Plizzari, sarà il nuovo portiere fino al 30 giugno 2027. La Carrarese accoglie il ritorno di Tommaso Rubino, in prestito dalla Fiorentina.
Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:
AREZZO
Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como)
Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto).
ASCOLI
Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino)
Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia)
AVELLINO
Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina)
Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina)
BENEVENTO
Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa)
Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto)
CARRARESE
Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi)
Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo)
CATANZARO
Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto
Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza)
CESENA
Acquisti: /
Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto)
CREMONESE
Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia)
Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano)
EMPOLI
Acquisti: /
Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli)
Cessioni: Lipani (c, Latina)
JUVE STABIA
Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto
Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato)
MANTOVA
Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como)
Cessioni: Marras (a, Pisa)
MODENA
Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza)
Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa)
PADOVA
Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese)
Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano)
PALERMO
Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza)
Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino)
PISA
Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova)
Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor)
SAMPDORIA
Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato)
Cessioni: Coubis (d, Cluj)
SUDTIROL
Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia)
Cessioni: /
VERONA
Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano)
Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.)
VICENZA
Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro)
Cessioni: Zamparo (a, Alcione)
Legenda
p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito
© RIPRODUZIONE RISERVATA