Oltre al triplo acquisto del Verona, nella giornata di sabato 11 luglio sono stati ufficializzati Leali, Korac e Cerbone; anche le altre squadre si muovono sul mercato. Ecco gli aggiornamenti principali sul calciomercato di Serie B, all'avvio della prima settimana dei ritiri estivi.

La Sampdoria piazza il colpo Insigne, svincolato dopo gli ultimi 6 mesi a Pescara. L'attaccante ex Napoli e campione d'Europa nel 2021 con la nazionale ha dichiarato di voler riportare i blucerchiati nella massima serie. I liguri rafforzano il centrocampo piazzando anche l'acquisto di Daniel Sinani, centrocampista offensivo serbo classe 1997.

Tommaso Marras si trasferisce dal Mantova al Pisa a titolo definitivo. Nuovo innesto per i toscani sugli esterni, il classe 2004 ha firmato un quadriennale. In uscita Beruatto, definito il suo passaggio al Benevento con la firma di un triennale.

Ufficiale il ritorno di Paulo Azzi al Modena. Dopo l'esperienza con i canarini dal 2021 al 2023, l'esterno torna in città. Contratto biennale per il brasiliano, reduce dalla promozione in A tramite play-off con il Monza.

Alberto Cerri è un nuovo attaccante dell'Arezzo. Tanta esperienza per l'attacco dei toscani, sarà l'undicesima casacca in carriera per Cerri che ha firmato un triennale fino al 2029.

Il Sudtirol ufficializza il prestito dal Venezia di Alessandro Plizzari, sarà il nuovo portiere fino al 30 giugno 2027. La Carrarese accoglie il ritorno di Tommaso Rubino, in prestito dalla Fiorentina.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni di ogni squadra di Serie B per la sessione estiva del calciomercato 2026:

AREZZO

Acquisti: Arena (a, Pisa), Nunziante (p, Udinese), Seculin (p, svincolato), Illanes (d, Carrarese), Martinez (c, Parma), Cipriani (a, Aranova), Cerri (a, Como)

Cessioni: Di Chiara (d, fine contratto), Venturi (p, fine contratto).

ASCOLI

Acquisti: De Pieri (c, Inter U-20), Perciun (c, Torino)

Cessioni: Forte (a, Entella), Rizzo Pinna (c, Cosenza, f.p), Cozzoli (d, Savoia)

AVELLINO

Acquisti: Sassi (p, Atalanta), Spadoni (a, Torino), Faticanti (c, Juventus), Moruzzi (d, Juventus), Martinelli (p, Fiorentina)

Cessioni: Lescano (a, Salernitana), Crespi (a, Union Brescia), D'Ausilio (c, Iraklis Salonicco), De Cristofaro (c, Latina)

BENEVENTO

Acquisti: Logan Gaspar (c, Club America), Siatounis (c, Potenza), Schimmenti (a, Potenza), Sylla (p, svincolato), Beruatto (d, Pisa)

Cessioni: Nardi (c, fine contratto), Caldirola (d, fine contratto)

CARRARESE

Acquisti: Khafi (c, Psg under 20), Guercio (d, Slask Wroclaw), Rubino (c, Fiorentina), Pinelli (c, Lazio), Romani (d, Fiorentina), Marconi (a, Dolimiti Bellunesi)

Cessioni: Cicconi (d, Sampdoria), Bouah (c, fine contratto), Illanes (d, Arezzo)

CATANZARO

Acquisti: Di Francesco (c, Palermo) riscatto

Cessioni: Cassandro (d, Como) f.p, Rispoli (c, Como) f.p., Nuamah (c, Sassuolo) f.p., Jack (d, Como) f.p., Oudin (c, svincolato), Brighenti (d, Vicenza)

CESENA

Acquisti: /

Cessioni: Calò (c, Frosinone) riscatto, Berti (c, Cremonese), Bastoni (d, fine contratto), Castrovilli (c, fine contratto)

CREMONESE

Acquisti: Berti (c, Cesena), Lickunas (a, Perugia)

Cessioni: Silvestri (p, Karagumruck), Ceccherini (d, svincolato), Okereke (a, svincolato), Vardy (a, svincolato), Zanimacchia (c, Padova), Nava (p, Alcione Milano)

EMPOLI

Acquisti: /

Cessioni: Anjorin (c, Torino) riscatto

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Previtali (d, Chiavari), Forte (a, Ascoli)

Cessioni: Lipani (c, Latina)

JUVE STABIA

Acquisti: Giorgini (d, Sudtirol) riscatto, Ricciardi (d, Cosenza) riscatto, Carissoni (d, Cittadella) riscatto

Cessioni: Cacciamani (c, Torino) f.p., Burnete (a, Lecce) f.p., Diakitè (d, Palermo) f.p., Kassama (c, Trento) f.p., Ciammaglichella (c, Torino) f.p., Varnier (d, Sudtirol), Maistro (c, svincolato), Morachioli (a, svincolato), Leone (c, svincolato)

MANTOVA

Acquisti: Benaissa (d, Casa Pia), Castellini (d, Catania), Silva (a, Torino), Meroni (d, Bari), Tomasevic (d, Bologna), Gemello (p, Perugia), Gliozzi (a, Modena), Chinetti (a, Como)

Cessioni: Marras (a, Pisa)

MODENA

Acquisti: Manquant (a, svincolato), Sersanti (c, Juventus) riscatto, Ronco (d, Monopoli), Bacchin (a, Perugia), Montevago (a, Perugia), Consiglio (p, Genoa), Odero (d, Genoa), Caso (a, Monza) f.p., Bozhanaj (c, Reggiana) f.p., Azzi (d, Monza)

Cessioni: Cauz (d, svincolato), Cotali (d, svincolato), Defrel (a, svincolato), Massolin (c, Inter) f.p., Strizzolo (a, svincolato), Gliozzi (a, Mantova), Wiafe (c, Genoa)

PADOVA

Acquisti: Sorrentino (p, Monza) riscatto, Bordoni (d, Lazio), Zanimacchia (c, Cremonese)

Cessioni: Penta (c, Arzignano), Castegnaro (c, Arzignano)

PALERMO

Acquisti: Diakitè (d, Juve Stabia) f.p., Estevez (c, svincolato), Brunori (a, Sampdoria) f.p., Gyasi (c, Empoli ) riscatto, Lund (d, Colonia) f.p., Nikolau (d, Bari) f.p., Cassandro (d, Como), Hernani (c, Monza)

Cessioni: Bardi (p, Mantova), Saric (c, Antalyaspor), Di Francesco (c, Catanzaro), Bereszynski (d, Motor Lublino)

PISA

Acquisti: Loyola (c, Independiente) riscatto, Aebischer (c, Bologna) riscatto, Denoon (d, Zurigo) riscatto, Marras (a, Mantova)

Cessioni: Arena (a, Arezzo), Raychev (c, Levski Sofia), Lind (a, Nordsjallend), Marin (c, Al Nasr), Mlakar (a, Maribor), Jevsenak (c, Maribor)

SAMPDORIA

Acquisti: Insigne (a, svincolato), S. Esposito (c, Spezia) riscatto, Begic (a, Parma) riscatto, Cicconi (d, Carrarese) riscatto, Gartenmann (d, Ferencvaros), Sinani (a, svincolato)

Cessioni: Coubis (d, Cluj)

SUDTIROL

Acquisti: Varnier (d, Juve Stabia), Stabile (d, Inter), Mixtur (a, Villefranche), Plizzari (p, Venezia)

Cessioni: /

VERONA

Acquisti: Bega (c, Stade Nyonnais), Leali (p, svincolato), Korac (d, Venezia), Cerbone (a, Casarano)

Cessioni: Ghilardi (d, Roma) riscatto, Mitrovic (a, Vojvodina), Lambourde (a, Servette), Bella Kotchap (d, Venezia), Gagliardini (c, fine contratto), Lirola (d, fine contratto), Akpa Akpro (c, fine contratto), Orban (a, f.p.), Nelsson (d, f.p.), Valentini (d, f.p.), Lovric (c, f.p.), Al-Musrati (c, f.p.)

VICENZA

Acquisti: Rauti (a, Torino), Corazza (d, Bologna), Moncini (a, Vicenza), Pietrelli (c, Juve Next Gen), Marchizza (d, svincolato), Brighenti (d, Catanzaro)

Cessioni: Zamparo (a, Alcione)

Legenda

p= portiere; d= difensore; c= centrocampista; a= attaccante; f.c= fine contratto; f.p.= fine prestito