C'è anche Emil Bohinen tra i giocatori per cui il Verona parla con il Venezia, nell'ambito della trattativa per il passaggio di Lorenzo Montipò al club arancioneroverde.

Il centrocampista norvegese, in Italia già con Salernitana, Genoa e Frosinone, nel Venezia ha giocato poco nella scorsa stagione e non sembra rientrare nei piani di Giovanni Stroppa.

Dell'ipotesi di un passaggio all'Hellas riporta www.trivenetogoal.it.

Nel dialogo con il Venezia, che già ha portato al trasferimento di Bella-Kotchap e all'arrivo di Korac per il Verona, può rientrare Bohinen, insieme a Cheikh Condé.

La situazione che riguarda Montipò, al momento, resta da sbloccare.