"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Armel Bella Kotchap.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31".

Con questo comunicato, contestuale a quello dell'Hellas Verona, il Venezia comunica l'acquisto di Armel Bella Kotchap. Durante la firma, in diretta su Sky, sono arrivate le parole di Filippo Antonelli, ds del Venezia, che ha dichiarato: "Sono contentissimo di questo ragazzo. Questo è un gran colpo". Il Verona incassa 10 milioni di euro, dopo averne spesi 7 lo scorso febbraio per il riscatto del cartellino del difensore tedesco dall'Hoffenheim.