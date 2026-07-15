Inizia giovedì 9 luglio alle ore 10, la campagna abbonamenti gialloblù per la stagione sportiva di Serie BKT 2026/27.

Da 'Veronesi tuti mati' a 'Veronesi tuti quanti': un'espressione conosciuta ai più si trasforma nel claim della nuova campagna abbonamenti dell'Hellas Verona per le partite interne del campionato di Serie BKT.

Perché la fede gialloblù non è una follia isolata, ma un modo di essere condiviso, che unisce un'intera città, generazione dopo generazione. Un'appartenenza che non si sceglie e non si spiega: si eredita, nei gesti, nelle parole, nel modo di guardare il mondo.

Non è una passione che si vive a metà: o si è dentro, o non si può capire. E se si è dentro, allora si è veronesi "tuti quanti" - nel bene e nel male, nei gesti di ogni giorno prima ancora che sugli spalti. È questo il filo che lega la campagna: un'identità che si riconosce prima nella quotidianità e dopo al ‘Bentegodi’, trasformandosi in voci che cantano all’unisono per i colori gialloblù.

Un'occasione per ribadire, senza bisogno di proclami, l'unicità di questa città, di questo Club e della sua gente.

Tra le novità di questa stagione, la società ha deciso di reintrodurre l'offerta dedicata alle famiglie che anagraficamente risultano composte da 2 genitori e almeno un figlio.