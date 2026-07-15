Tre uscite di mercato per il Verona.

Sono stati ufficializzati in queste ore i trasferimenti di Denis Cazzadori, Nicola Patanè e Alessandro Pavanati, tutti formati nel settore giovanile gialloblù per dopo giocare in prestito in queste stagioni.

Cazzadori è rientrato dal Brescia, Patanè dalla Virtus, Pavanati dalla Reggiana.

A restare legato all'Hellas sarà soltanto Pavanati, che va, sempre in prestito, al Lumezzane, dove sarà allenato da Paolo Sammarco.

Per Cazzadori e Patanè, cessioni a titolo definitivo, rispettivamente allo Spezia e alla Juve Stabia. Per entrambi, l'Hellas avrà diritto al 50% sull'eventuale futura rivendita.