Massimo Pavanel torna sulla Panchina della Primavera del Verona 10 anni dopo l'ultima esperienza in gialloblù e dopo la collaborazione, lo scorso anno, con Paolo Sammarco.

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Primavera a Massimo Pavanel.

Per mister Pavanel si tratta di un ritorno sulla panchina della Primavera dopo l'esperienza maturata in cinque stagioni dal 2012/13 al 2016/17, culminata nel 2015 con la finale della Viareggio Cup. Nella scorsa stagione ha fatto parte dello staff di mister Sammarco come collaboratore tecnico in Prima Squadra.

Il Club rivolge a Massimo Pavanel un caloroso augurio di buon lavoro".

I gialloblù si sono salvati sul campo nel corso della passata stagione, terminando il torneo al riparo dalla zona retrocessione. La Lega Serie A ha già pubblicato i calendari ufficiali del nuovo campionato: il torneo prenderà il via sabato 22 agosto 2026. Il debutto del Verona sarà lunedì 24 agosto in casa contro il Cesena.