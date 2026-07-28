L'Hellas Verona segue da tempo il ventenne attaccante italo-brasiliano Dominic Vavassori e al momento sembra essere il club in pole position per ingaggiarlo.

Secondo Sky Sport, anche il Monza ha messo gli occhi sul giocatore per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il Monza dovrebbe presentare una richiesta ufficiale nei prossimi giorni per valutare la possibilità di un accordo.

Vavassori, che vanta una presenza con la Nazionale italiana Under 21, è passato all'Atalanta Under 23 il 1° luglio 2024 e il suo contratto scade il 30 giugno 2029. Seconda punta o trequartista di piede destro, l'attaccante nella scorsa stagione ha realizzato 8 reti con 5 assist in 30 presenze nell'Atalanta Under 23, e ha debuttato il 22 maggio in A con la maglia dell'Atalanta subentrando nei minuti finali della partita di campionato contro la Fiorentina.

Transfermarkt valuta il suo valore di mercato attuale a 3,5 milioni di euro.