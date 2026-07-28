Resta complessa la trattativa del Verona per portare in gialloblù Walid Cheddira.

L'attaccante marocchino, rientrato al Napoli, in questi giorni è stato aggregato da Massimiliano Allegri alla squadra in ritiro a Dimaro. Ha giocato uno scorcio di gara in amichevole con la Carrarese, domenica.

L'Hellas ha fatto passi sostanziali per arrivare al suo ingaggio, con il Napoli che valuta 4 milioni di euro il cartellino di Cheddira, per un trasferimento a titolo definitivo.

Verona che è scattato, ma resta da raggiungere l'intesa per l'entourage del giocatore. Inoltre, la settimana scorsa si è fatto avanti il Frosinone, club in cui Cheddira è stato nel 2023-2024, e nelle ultime ore sulla punta si è portato il Lecce, squadra di cui Cheddira ha vestito la maglia nella seconda parte della passata stagione, in prestito (prima era al Sassuolo), contribuendo al raggiungimento della salvezza in Serie A.

Lecce che è pronto a scattare, l'Hellas comunque non molla. (m.f.)