Non solo Mulattieri, in arrivo nell’ambito dell’operazione che porterà Bowie al Sassuolo. Il Verona è in trattativa avanzata per Kacper Sezonienko, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Legia Danzica, club di B polacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, le parti sono vicinissime a un accordo definitivo.

Sezonienko, nato a Ostróda nel nord della Polonia, è un'ala sinistra di 190 centimetri. Nella scorsa stagione, nella quale il Legia Danzica è retrocesso, ha collezionato 31 presenze in campionato (Ekstraklasa), segnando 5 gol e fornendo 3 assist. In quella 2024-2025 ha messo a referto 29 presenze in campionato, con 3 gol realizzati. Il suo valore di mercato è di circa 1 milione di euro.