L'ala sinistra polacca vicinissima all'approdo in gialloblù

Redazione Hellas1903
folgaria 16 luglio 26

Folgaria 5, allenamento del 16.7.26

Non solo Mulattieri, in arrivo nell’ambito dell’operazione che porterà Bowie al Sassuolo. Il Verona è in trattativa avanzata per Kacper Sezonienko, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Legia Danzica, club di B polacco. A riportarlo è Alfredo Pedullà. Nelle ultime ore c’è stata un’accelerata, le parti sono vicinissime a un accordo definitivo.

Sezonienko, nato a Ostróda nel nord della Polonia, è un'ala sinistra di 190 centimetri. Nella scorsa stagione, nella quale il Legia Danzica è retrocesso, ha collezionato 31 presenze in campionato (Ekstraklasa), segnando 5 gol e fornendo 3 assist. In quella 2024-2025 ha messo a referto 29 presenze in campionato, con 3 gol realizzati. Il suo valore di mercato è di circa 1 milione di euro.

il polacco

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