L'attaccante in prestito secco ai rosanero, trattativa in chiusura

Redazione Hellas1903
zanzi

Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026

Dominic Vavassori va al Palermo.

L'esterno d'attacco, per cui si era fatto avanti anche il Verona, andrà al club rosanero dall'Atalanta, la formula con cui verrà chiuso l'accordo è quella del prestito oneroso, senza riscatto.

L'Hellas ha cercato Vavassori, l'Atalanta non era però disposta a chiudere inserendo un'opzione a favore del Verona per confermare il giocatore.

Il Palermo ha raggiunto l'intesa e Vavassori in queste ore ne vestirà la maglia.

vavassori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti