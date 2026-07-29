Il comunicato ufficiale del Verona:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - da Venezia FC le prestazioni sportive dell'attaccante italiano Mattia Compagnon.

Nato a Remanzacco, in provincia di Udine, il 6 novembre 2001, Mattia Compagnon si è formato nel Settore Giovanile dell'Udinese, dove è rimasto fino al 2020. Nella stagione 2020/21 ha vissuto la sua prima esperienza in prestito al Potenza, per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen, con cui in tre stagioni ha totalizzato 76 presenze, 17 gol e 5 assist. Nel 2023 è passato in prestito alla Feralpisalò, segnando 3 reti in 28 partite, e nella stagione successiva al Catanzaro, dove ha realizzato 2 gol in 22 presenze.

Nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione in Serie A con 2 gol e 1 assist in 20 presenze.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Mattia, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra."