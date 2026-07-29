Giorni decisivi per il futuro di Walid Cheddira, ormai sempre più vicino a lasciare il Napoli. Nelle ultime ore, secondo Sportitalia, il Frosinone ha accelerato con decisione e sta preparando un rilancio per superare la concorrenza e assicurarsi l’attaccante. Un segnale importante, anche perché Cheddira ha scelto di mettere in stand-by le offerte ricevute dalla Serie B proprio in attesa di capire gli sviluppi della trattativa con il club ciociaro.

Nel frattempo, il Verona ha deciso di cambiare obiettivo: il club gialloblù ha infatti abbandonato la pista che portava a Cheddira e si è concentrato su Samuele Mulattieri. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e rientra nell’ambito del trasferimento di Bowie al Sassuolo. Nel Verona in arrivo anche Sezonienko.

Fonte: ilmionapoli.it