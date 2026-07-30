Per il norvegese concorrenza di un club estero. Il portiere resta un obbiettivo del club lagunare, lavori in corso
La seconda maglia del Verona 2026/2027
L'’arrivo di Sohm al Venezia (dalla Fiorentina) comporterà l’uscita del mediano norvegese Emil Bohinen che piace molto al Verona, come riportato quindici giorni fa, e ad un altro club estero. A scriverlo è Alfredo Pedullà.
Non si fermano le trattative tra Venezia ed Hellas, dunque. Nemmeno quella per Lorenzo Montipò che, da oltre un mese, resta un obiettivo concreto per la squadra di Stroppa. Il Verona, in giornata, ha definito il passaggio di Bowie al Sassuolo. Lavori in corso in casa Hellas, con la squadra di Baroni destinata, da qui al 1 settembre, ultimo giorno di calciomercato, a cambiare volto e non di poco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA