Domani l'attaccante scozzese sosterrà le visite mediche con il club neroverde. Hellas in chiusura per Mulattieri
Sogliano sul mercato: "Il Verona deve fare plusvalenze"
Domani Kieron Bowie sosterrà le visite mediche con il Sassuolo.
L'attaccante scozzese passerà al club neroverde dal Verona, che incasserà 10.5 milioni di euro per il suo trasferimento. A riportarlo è Sky.
Bowie è stato ingaggiato dall'Hellas nel mercato invernale dall'Hibernian, mettendo la firma su un contratto in scadenza il 30 giugno 2030, con il Verona ha disputato 14 partite, segnando 4 gol.
Ora, il suo trasferimento al Sassuolo, con cui l'Hellas è in chiusura per l'arrivo di Samuele Mulattieri, punta per cui la società gialloblù verserà 4.5 milioni, rilevandone il cartellino a titolo definitivo.
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