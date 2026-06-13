7 giorni fa erano 13 in Serie B le panchine con un punto di domanda. Nell'ultima settimana 7 squadre hanno chiuso per il nuovo allenatore, tra ufficializzazioni concluse e quelle che sono a un passo, come il caso della Carrarese che attende la firma di Cioffi, del Modena per Galloppa, del Padova per Calabro, del Pisa per Bianco e del Sudtirol per Gorgone.

Dopo di loro il club più vicino all'ingaggio di un nuovo tecnico è il Verona, con Marco Baroni, al momento candidato unico, che deve sciogliere le ultime riserve.

Di seguito l'elenco completo delle 20 squadre della prossima serie b 2026/2027, con le situazioni già definite, quelle in procinto di esserlo e quelle che restano meno vicine ad una soluzione a brevissimo termine. Con le principali voci del "mercato allenatori":