Baroni vicino al Verona, Cioffi alla Carrarese, Samp tra Possanzini e Pecchia, in 5 club con ufficializzazione a un passo

Redazione Hellas1903

7 giorni fa erano 13 in Serie B le panchine con un punto di domanda. Nell'ultima settimana 7 squadre hanno chiuso per il nuovo allenatore, tra ufficializzazioni concluse e quelle che sono a un passo, come il caso della Carrarese che attende la firma di Cioffi, del Modena per Galloppa, del Padova per Calabro, del Pisa per Bianco e del Sudtirol per Gorgone.

cioffi

Dopo di loro il club più vicino all'ingaggio di un nuovo tecnico è il Verona, con Marco Baroni, al momento candidato unico, che deve sciogliere le ultime riserve.

Di seguito l'elenco completo delle 20 squadre della prossima serie b 2026/2027, con le situazioni già definite, quelle in procinto di esserlo e quelle che restano meno vicine ad una soluzione a brevissimo termine. Con le principali voci del "mercato allenatori":

  • Arezzo - Cristian Bucchi - CONFERMATO
  • Ascoli - Francesco Tomei - CONFERMATO
  • Avellino - Alessandro Nesta - NUOVO
  • Benevento - Antonio Floro Flores - CONFERMATO
  • Carrarese - Gabriele Cioffi - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Catanzaro - IN RICERCA
  • Cesena - IN RICERCA, ultime voci: Guido Pagliuca
  • Cremonese Marco Giampaolo – IN ATTESA DI CONFERMA
  • Empoli – IN RICERCA
  • Juve Stabia – IN RICERCA
  • Mantova - Francesco Modesto - CONFERMATO
  • Modena - Daniele Galloppa – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Padova - Antonio Calabro – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Palermo – Filippo Inzaghi - CONFERMATO
  • Pisa - Paolo Bianco – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Sampdoria – IN RICERCA - ULTIME VOCI: Fabio Pecchia, Davide Possanzini
  • Südtirol - Giorgio Gorgone – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
  • Verona – IN RICERCA, vicino Marco Baroni
  • Vicenza - Fabio Gallo - CONFERMATO
  • Virtus Entella - Andrea Chiappella - CONFERMATO

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