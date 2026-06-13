Baroni vicino al Verona, Cioffi alla Carrarese, Samp tra Possanzini e Pecchia, in 5 club con ufficializzazione a un passo
7 giorni fa erano 13 in Serie B le panchine con un punto di domanda. Nell'ultima settimana 7 squadre hanno chiuso per il nuovo allenatore, tra ufficializzazioni concluse e quelle che sono a un passo, come il caso della Carrarese che attende la firma di Cioffi, del Modena per Galloppa, del Padova per Calabro, del Pisa per Bianco e del Sudtirol per Gorgone.
Dopo di loro il club più vicino all'ingaggio di un nuovo tecnico è il Verona, con Marco Baroni, al momento candidato unico, che deve sciogliere le ultime riserve.
Di seguito l'elenco completo delle 20 squadre della prossima serie b 2026/2027, con le situazioni già definite, quelle in procinto di esserlo e quelle che restano meno vicine ad una soluzione a brevissimo termine. Con le principali voci del "mercato allenatori":
- Arezzo - Cristian Bucchi - CONFERMATO
- Ascoli - Francesco Tomei - CONFERMATO
- Avellino - Alessandro Nesta - NUOVO
- Benevento - Antonio Floro Flores - CONFERMATO
- Carrarese - Gabriele Cioffi - NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Catanzaro - IN RICERCA
- Cesena - IN RICERCA, ultime voci: Guido Pagliuca
- Cremonese – Marco Giampaolo – IN ATTESA DI CONFERMA
- Empoli – IN RICERCA
- Juve Stabia – IN RICERCA
- Mantova - Francesco Modesto - CONFERMATO
- Modena - Daniele Galloppa – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Padova - Antonio Calabro – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Palermo – Filippo Inzaghi - CONFERMATO
- Pisa - Paolo Bianco – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Sampdoria – IN RICERCA - ULTIME VOCI: Fabio Pecchia, Davide Possanzini
- Südtirol - Giorgio Gorgone – NUOVO, DA UFFICIALIZZARE
- Verona – IN RICERCA, vicino Marco Baroni
- Vicenza - Fabio Gallo - CONFERMATO
- Virtus Entella - Andrea Chiappella - CONFERMATO
© RIPRODUZIONE RISERVATA