Sono rimasti in due. Due ex Verona si contendono la panchina del Monza, rimasta ancora vuota dopo l'addio di Bianco che ha preso quella del Pisa. Anzi, ce n'era pure un terzo, rimasto però defilato secondo le ultime, ovvero Paolo Vanoli, con cui il club brianzolo non ha trovato accordi.

Alberto Gilardino è rimasto un'ipotesi valida per la neopromossa, ma lo è da vari giorni, e ora l'ex Genoa e Pisa rischia di essere superato da Ivan Juric. Il tecnico di Spalato è stato infatti contattato dal Monza, e, riporta Alfredo Pedullà, ci saranno nuovi colloqui in serata. L'allenatore croato è dunque pronto a tornare in sella.

Se Gilardino dovesse restare libero, nulla cambierebbe sul fronte Verona. L'Hellas ha già fatto la sua scelta, quella di affidare la squadra a Marco Baroni, che ora tratta col Torino per la risoluzione del contratto che ancora lo lega ai granata, dopo l'esonero del 23 febbraio scorso.